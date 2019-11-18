В Берлине призывают Тегеран проявить уважение к участникам протестов в Иране и начать переговоры с демонстрантами для урегулирования ситуации, заявила в понедельник официальный представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ульрике Деммер.

«Они (демонстрации) законны, и нашего уважения заслуживает то, когда люди смело высказывают недовольство касательно экономики и политики», — цитирует ее слова «Интерфакс».

«Иранскому правительству следует отреагировать на нынешние протесты — с готовностью вступить в диалог (с демонстрантами — ИФ)», — добавила она.

Minval.az