Турция готова возобновить трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии, если «Силы народной самообороны» (СНС) не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«США и Россия не сделали необходимые шаги [в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей]. Если территории не будут очищены, то мы вновь начнем операцию», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

По словам главы МИД Турции, Анкара «должна непременно избавиться от угрозы терроризма».

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