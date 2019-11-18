Многие из приятелей Джорджа и Амаль Клуни обеспокоены тем, как складываются отношения супругов последнее время. Об этом один из друзей Джорджа рассказал изданию Globe, пишет «7Дней».

Как поведал приятель актера, 58-летний Джордж и Амаль уже больше полутора месяцев живут на разных континентах. Она преподает в Колумбийском Университете в Нью-Йорке. А он в настоящее время снимается в Британии в драме «Доброе утро, полночь!», где Клуни выступает не только в качестве исполнителя главной роли, но и является режиссером. Иначе говоря, Джордж загружен работой чуть не 20 часов в сутки. Причем, раннее утро — до его отбытия на съемочную площадку — это единственное время, когда он мог бы беседовать с супругой по «Скайпу». Увы, в это время в Нью-Йорке уже ночь, и Амаль, утомившаяся за день от работы и воспитания полуторагодовалых близнецов Эллы и Александра, просто падает с ног от усталости и ложится спать… И то, что их общение надолго свелось практически к нулю, уже отразилось на их отношениях. А если принять во внимание, что проблемы в браке Джорджа и Амаль, по всей видимости, начались еще до его отъезда, перспективы семейной жизни актера выглядят не слишком радужными.

В первый раз о том, что в семье Клуни явно происходит что-то не слишком хорошее, заговорили в начале октября. Тогда супруги праздновали пятилетие своего бракосочетания в модном нью-йоркском ресторане 4 Charles Prime Rib, пригласив своих друзей — Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Однако юбилей прошел не так, как ожидалось: супруги поссорились и Амаль вышла из ресторана в слезах. А позднее в заокеанских СМИ появилась информация, что ссора Джорджа и Амаль приключилась из-за того, что она узнала об интрижке мужа с актрисой Бри Ларсон.

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