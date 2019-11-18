В аэропорту Штутгарта сотрудники таможни задержали прибывшего из Италии нигерийца. При обыске у него обнаружили наркотики.

Мужчина спрятал себе в штаны пакетики с героином, кетамином, кокаином и МДМА. В них также нашли таблетки экстази в форме головы президента США Дональда Трампа, сообщают российские «Новости».

При задержании мужчина сопротивлялся и ранил таможенника. Суд приговорил наркодилера к двум годам и двум месяцам тюрьмы.

Der US-Präsident als Ecstasy — Zoll beschlagnahmt Trump-Pille https://t.co/IS1ZEihxMI — BILD (@BILD) 18 ноября 2019 г.

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