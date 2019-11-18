Члены террористической РПК забросали камнями и коктейлями Молотова российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA‏.

На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он начинает гореть. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

Minval.az