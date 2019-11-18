«Нельзя исключать причастность внешних сил на те, или иные события во всем мире. Однако если нет подходящих местных условий, то никакая «рука» не может стать фокусником или чудотворцем, для того чтобы предпринять чего-либо», — отметил в беседе с корреспондентом «Минвала» политолог-иранист Зардушт Ализаде, комментируя последние события в Иране, связанные с решением официального Тегерана повысить цены на топливо на 50%, после чего граждане страны вышли на масштабные акции протеста.

Несмотря на то, что иранские власти предприняли экстренные меры по обеспечению безопасности, акции протеста продолжаются в 93 городах страны. В результате акций протеста погибли уже 27 человек, на большей части территории Ирана отключён доступ к интернету. Масло в огонь подлило также и выступление, сделанное накануне верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, поддержавшим повышение цен на бензин.

Согласно мнению З.Ализаде, в соседней стране было достаточно серьезных оснований для выражения недовольства:

«Во-первых, это структурные, системные недостатки исламского режима, во-вторых, ухудшающаяся политическая и экономическая ситуация в результате давления со стороны Запада. Все это оказало влияние на обострение политической ситуации в стране.

Повышение цен на топливо, которое было одним из самых низких в мире, также сыграло свою роковую роль, так как население Ирана привыкло к тому, что в стране низкая цена на топливо. Кроме того, повышение цен механически приведет к снижению уровня жизни населения страны.

По этой причине граждане страны приступили к проведению акций протеста. С другой стороны, у правительства Ирана нет пути к отступлению, так как отсутствуют ресурсы для поддержки на прежнем уровне цен на топливо», – подчеркнул наш собеседник.

Политолог считает, что развитие событий в Иране будет зависеть от того, насколько «крепким» окажется правительство этой страны.

«Если они продолжат подавлять протесты, либо пойдут на полумеры, то любое отступление в данной ситуации чревато тем, что организаторы каких-либо движений будут ужесточать свои требования. Поэтому иранские власти в данный момент находятся в положении выбора, и от того, какую именно линию выберет официальный Тегеран, зависит будущее иранской власти», — пояснил З.Ализаде.

Он также напомнил о том, что иранские власти долгое время оттягивали принятие решения, касающегося повышения цен на топливо.

«Решение было неизбежным, так как экономические и финансовые ресурсы Ирана не безразмерные. Давление со стороны Запада усиливается, а расходы на поддержку своих союзников не уменьшаются. Поэтому они были вынуждены переложить эту часть экономической ответственности на плечи населения. Какое решение примет правительство Роухани, снизят они цены на топливо или нет, сказать сложно. В одной из стран Латинской Америки подобное имело место, были повышены цены на топливо. Народ вышел на улицы, погибли несколько человек, и правительство было вынуждено снизить цены. Повторится ли в Иране этот сценарий, я не знаю. Но сменить власть в Иране в результате подобных акций не удастся — настолько она эшелонирована. Они власть не отдадут», — резюмировал эксперт.

Бахтияр Сафаров

Minval.az