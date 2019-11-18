13-14 ноября в Риге, Латвия, около 100 профессионалов в сфере медиа, представителей международных организаций, ЕС, а также организаций по вопросами развития СМИ, приняли участие в «Медиа-конференции Восточного партнерства 2019: бизнес и устойчивое развитие».

На конференции обсудили стратегии повышения финансовой устойчивости независимых СМИ в странах Восточного партнерства. Мероприятие было организовано Европейской Комиссией при поддержке Европейской службы внешних связей и правительства Латвии.

Участники не только рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются медиа в странах Восточного партнерства, но и представили успешные кейсы внедрения прибыльных бизнес-моделей некоторыми СМИ из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Cреди предложенных решений, направленных на укрепление потенциала независимых СМИ в регионе, были названы диджитализация, более широкий доступ к анализу данных и исследованиям аудитории, стратегиям монетизации контента, а также диверсификация платформ и услуг и развитие навыков управления. Выводы и рекомендации, выработанные в ходе конференции, будут учтены при формировании будущих программ поддержки СМИ в Восточных странах-партнерах.

Конференция 2019 года является продолжением Второй медиа-конференции Восточного партнерства, которая состоялась в 2017 году в Киеве и определила экономическую устойчивость как ключевой вызов, с которым сталкивается профессиональная журналистика во всем регионе.

Minval.az