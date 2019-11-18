Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды от создания Союзного государства России и Беларуси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сомнения белорусского лидера Александра Лукашенко относительно интеграции двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что эмоциональные формулировки Лукашенко не остались незамеченным в Кремле.

17 ноября Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно выдвигает новые условия. Он посетовал на то, что из-за этого экономика Беларуси терпит потери. «Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — цитирует слова президента Рамблер. Лукашенко также добавил, что может выразить свою позицию по этому вопросу «похлеще».

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