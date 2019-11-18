Завещание испанского диктатора Франсиско Франко, находящегося у власти с 1939 по 1975 годы, было впервые обнародовано газетой Mundo.

В завещании указано, что Франко оставил в наследство своей жене и дочери 28,5 млн песет (около €1,8 млн на сегодняшний день).

Уточняется, что документ был составлен 20 февраля 1968 года — более чем за семь лет до смерти диктатора.

Из документа следует, что основную часть состояния Франко составляла недвижимость, в частности, знаменитый замок Пасо-де-Мейрас в провинции Ла-Корунья, который оценивается в €840 тыс. Там также фигурируют денежные счета и пакеты акций в нескольких компаниях.

Minval.az