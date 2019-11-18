Власти Ирана начнут в понедельник вечером осуществлять денежные выплаты самым бедным слоям населения, наиболее пострадавшим от повышения цен на бензин.

Об этом 18 ноября сообщает агентство ISNA.

По информации агентства, субсидии получат около 19 млн семей. Сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи.

В соответствии с планом правительства иранские семьи получат от 0,55 млн риалов ($5) до 2,05 млн риалов ($18). Граждане получат деньги в три этапа в течение этой недели. Предполагается, что в дальнейшем эти выплаты станут ежемесячными. О намерении оказывать финансовую помощь пострадавшим от повышения цен на бензин в воскресенье сообщил президент Ирана Хасан Роухани. Его заявление прозвучало на фоне акций протеста, охвативших некоторые города страны.

Minval.az