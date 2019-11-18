В Гонконге протестующие подожгли один из крупнейших университетов. Так они ответили на попытки полиции проникнуть в здание – демонстранты забаррикадировались внутри несколько дней назад.

Чтобы не дать силовикам подойти к кампусу, они подожгли мост, соединяющий Политехнический университет со станцией метро. Полицейскую машину, которая ехала к зданию, забросали коктейлями Молотова, передает телеканал «РЕН ТВ».

Последние дни в Гонконге заметно обострились столкновения. Демонстранты блокируют дороги и тоннели, что уже привело к транспортному коллапсу.

После начала массовых протестов, которые продолжаются с июня, власти пошли на уступки и отозвали проект, из-за которого и начались беспорядки. Однако это не остановило демонстрантов.



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