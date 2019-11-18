Фильм «Джокер» (Joker) режиссера Тодда Филлипса с актером Хоакином Фениксом в главной роли заработал более миллиарда долларов в мировом прокате, сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

Картина за седьмой уикенд, 15-17 ноября, заработала в Северной Америке $5,6 млн. Ее общемировые сборы достигли $1 млрд 16 млн. При этом «домашняя касса» составляет 322 млн, а мировые сборы – $694 млн.

Отмечается, что творение Тодда Филлипса стало первой лентой с R-рейтингом (к просмотру не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей – ред.) в истории кинематографа, собравшей настолько внушительную сумму. Кроме того, «Джокер» стал всего третьим фильмом в истории, кому это удалось без проката в Китае.

Minval.az