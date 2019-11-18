Соединенные Штаты выражают поддержку участникам акций протеста в Иране и осуждают действия местных властей в их отношении.

Как передает ТАСС, об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

«Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в его мирных протестах против режима. Мы осуждаем применение смертоносной силы и жесткие ограничения [доступа к способам] связи, применяемые в отношении демонстрантов», — говорится в документе.

«Тегеран фанатично преследовал свои ядерную и ракетную программы, поддерживал терроризм, превращая гордую страну в еще одну поучительную историю о том, что случается, когда правящий класс бросает свой народ и отправляется в крестовый поход за личной властью и обогащением», — продолжила Гришэм.

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