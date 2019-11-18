Шестилетнего мальчика из индийского города Дели считают воплощением обезьяноподобного бога Ханумана.
Об этом сообщает Newsflare.
Небольшой лохматый хвостик имелся у Шивама Кумара (Shivam Kumar) от рождения, а к шести годам его длина достигла четырех сантиметров.
Когда об этом узнали в округе, к нему потянулись паломники.
«Поначалу это было проблемой, потому что люди приходили каждый день и мешали нам жить», — рассказывает его мать.
По совету гуру, семья стала пресекать попытки поклоняться ребенку.
«Мы последовали его инструкциям, и люди стали реже к нам подходить, но полностью так и не перестали», — говорит женщина.
По словам бабушки Кумара, у мальчика действительно много общего с обезьянами.
«Он ржет, как обезьяна, все время скачет, переворачивается и висит ногами вверх, как это делают обезьяны, — утверждает она. — Раньше мы думали, что это пройдет с возрастом. В то же время это признак того, что он может быть воплощением Ханумана».
Обезьяны считаются в индуизме священными. Культ обезьяноподобного божества Ханумана — один из самых популярных в индуизме. Его чтят как покровителя деревенской жизни и наставника в науках.