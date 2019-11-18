Житель китайской провинции Фуцзянь продал ребенка и потратил выручку на подарки стримершам.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина утверждает, что после исчезновения жены ему приходилось в одиночку воспитывать сына и дочь. Ему не хватало денег, поэтому он решил избавиться от детей.

В начале года с ним связались бездетные супруги из города Фучжоу, мечтавшие о приемном ребенке. В феврале они встретились с мужчиной и заплатили ему 80 тысяч юаней (около 730 тысяч рублей). После этого он отдал им дочь и подписал договор об удочерении.

В мае приемные родители попытались оформить документы для девочки и предоставили государственному учреждению поддельное свидетельство о рождении. В результате о сделке узнали в правоохранительных органах.

Как выяснилось, отец проданного ребенка спустил заработанные деньги на виртуальные подарки для популярных стримерш, вещающих на китайской видеоплатформе Kuaishou. Ему предъявлены обвинения в торговле детьми. Супруги, купившие ребенка, также будут привлечены к ответственности, сообщает AsiaOne.

Minval.az