Папа Римский Франциск в воскресенье устроил в Ватикане обед для 1500 бедных и нуждающихся, перед которым он отслужил мессу в соборе Святого Петра по случаю Всемирного дня бедных, передает «Голос Америки».

Около 150 круглых столов были поставлены в огромном зале в Ватикане, где понтифик обычно проводит аудиенции с верующими в зимние месяцы. Там он устроил обед для бедных, среди которых были мигранты и около 50 волонтеров, работающих с нуждающимися.

Перед обедом папа поблагодарил всех присутствующих и попросил Бога благословить их и их семьи. Меню обеда включало лазанью, курицу с картофелем в сливочно-грибном соусе, десерт, фрукты и кофе эспрессо. В других районах Рима и в других приходах также были устроены обеды еще для полутора тысяч нуждающихся.

Ранее в воскресенье папа отслужил специальную мессу в соборе Святого Петра, чтобы привлечь внимание к положению бедных в мире. В богослужении приняли участие бедняки и волонтеры, которые позднее приняли участие в обеде с папой. Во время службы папа Франциск сказал, что бедные «облегчают людям доступ на небеса», и назвал их «сокровищем Церкви».

Франциск призвал верующих не выказывать раздражение, когда бедные стучатся их в двери, а приветствовать их и помогать им как можно больше.

«Сколько пожилых, младенцев, инвалидов и бедных людей считаются бесполезными, – сказал понтифик в своей проповеди. – Мы торопливо идем своим путем, не беспокоясь о том, что разрыв увеличивается, что алчность немногих усугубляет нищету многих других».

Папа предложил верующим задаться вопросами: «Помогаю ли я хоть одному человеку, который не может мне дать ничего взамен? Есть ли у меня, христианина, хотя бы один друг-бедняк?»

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