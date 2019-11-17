Соединенные Штаты вводят санкции против министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилься.

Основанием, как отмечается в сообщении Госдепа, является «его причастность в рамках занимаемой должности к многочисленным фактам нарушений прав человека в Венесуэле».

Госдеп отметил, что в соответствии с санкциями, лица, против которых они введены, и их ближайшие родственники лишаются права посещения Соединенных Штатов.

В сообщении говорится, что, помимо действий в Венесуэле, МВД Кубы «несет ответственность за необоснованные аресты и задержания тысяч кубинских граждан и незаконное лишение свободы более 100 политических заключенных на Кубе».

«Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку кубинскому и венесуэльскому народам», — подчеркнул Госдеп, поясняя смысл введения санкций (цитата по «Интерфаксу»).

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