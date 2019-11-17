Анастасия Волочкова не устает шокировать публику, и даже преданные поклонники, привыкшие к ее эпатажу, находят некоторые поступки слишком неуместными. Как пишет издание «7Дней», накануне бывшая прима-балерина опубликовала в личном блоге очередное фото из купели.

Как всегда, звезда решила продемонстрировать прелести фигуры, снявшись обнаженной и прикрыв откровенные места банными вениками. «Ледяная купель-очищение души и тела от любого негатива», — написала в свойственной ей манере балерина, добавив несколько традиционных хэштегов, типа «плата за успех», «счастье», «любовь».

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