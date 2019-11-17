С начала политического кризиса в Боливии в ходе протестов погибли 23 человека. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на правозащитников из Межамериканской комиссии по правам человека.
С начала кризиса в стране пострадали 715 человек.
С начала политического кризиса в Боливии в ходе протестов погибли 23 человека. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на правозащитников из Межамериканской комиссии по правам человека.
С начала кризиса в стране пострадали 715 человек.
Дата: 2019/11/17 20:38
Раздел: Мир
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