С начала политического кризиса в Боливии в ходе протестов погибли 23 человека. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на правозащитников из Межамериканской комиссии по правам человека.

С начала кризиса в стране пострадали 715 человек.

Minval.az