В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки. Ее отец сфотографировал написанные от руки запросы дочери и выложил в Twitter.

«Моя 10-летняя дочь, должно быть, сошла с ума», — подписал фотографию отец. Дочь вручила ему 26-строчный список, в котором одним из пунктов были четыре тысячи долларов.

Но на этом девочка не остановилась. Она также попросила у Санты iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, камеру Go Pro, одежду, косметику и парфюм Chanel. Правда, в письме все же оказались и детские запросы: настоящий зайчик и одежда для него.

Больше всего юзеры поразились запрошенной внушительной сумме, отмечает «Лента.ру». В комментариях пошутили, что девочка планирует уйти из дома, когда получит деньги.

Minval.az