В связи с массовыми протестами власти Ирана отключили Интернет. Об этом, как пишет «Лайф», по информации телеканала Al Arabiya, сообщил представитель иранского министерства связи.

Он добавил, что решение об отключении было принято Высшим советом нацбезопасности государства из-за протестов на фоне повышения цен на бензин.

— Для возвращения Интернета к нормальной работе также нужна резолюция Высшего совета [национальной безопасности] страны, — рассказал представитель ведомства.

По данным телеканала, доступ к Сети будет восстановлен как минимум в ближайшие сутки.

Minval.az