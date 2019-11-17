Американская актриса Ариана Гранде предупредила поклонников, что мировое турне может сорваться. Она не знает, что происходит с телом, поэтому записалась к врачу.

Певица, которой 26 лет, призналась фанатам в плохом самочувствии. У Гранде сильно болит горло и раскалывается голова.

«Мне просто очень больно, и во время шоу трудно дышать», — призналась актриса, цитирует ее портал «360tv».

Она не знает, что происходит с ее телом. Выяснить подробности исполнительница планирует в ближайшее время, поэтому хочет посетить врача.

В связи с этим под угрозой срыва оказались концерты в рамках мирового турне. Гранде расстроена и «взбешена» из-за того, что не может вернуться к хорошему самочувствию уже три недели.

Ранее Гранде приходилось отменить турне Sweetener в поддержку нового альбома, потому что тоже заболела в неподходящий момент.

Minval.az