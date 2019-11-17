Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал власти страны в решении повысить цены на бензин.

«Главы ветвей власти приняли решение, поддерживаемое экспертами. Это решение следует исполнять», — заявил Хаменеи, передает агентство «Интерфакс».

По его словам, во время протестов, вызванных повышением цен на бензин, «погибли люди, были разрушены некоторые центры».

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% — до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. В основном они носили мирный характер, но в некоторых случаях стычки между полицией и протестующими все же происходили, отмечает AP. Так, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.

Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

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