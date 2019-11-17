Временное правительство Боливии издало указ, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков. Об этом сообщили в Межамериканской комиссии по правам человека (МКПЧ).

«МКПЧ предупреждает о президентском указе номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, который был издан 15 ноября. Его цель — освободить от ответственности служащих ВС, которые участвуют в операциях по восстановлению порядка», — говорится в сообщении, передает ТАСС.

По мнению комиссии, указ «не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления» протестов, сопровождающихся беспорядками. «МКПЧ осуждает любые административные меры правительства Боливии, которые покушаются на право, правду, правосудие и международные нормы в области прав человека, особенно в контексте действий ВС в ходе социальных протестов», — добавили правозащитники.

В указе, подписанном временными президентом Боливии Жанин Аньес, говорится, что «служащие ВС, которые участвуют в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, когда во время исполнения своих конституционных обязанностей действуют в целях защиты или из необходимости с учетом соблюдения принципов законности, необходимости и соразмерности».

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