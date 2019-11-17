Президент США Дональд Трамп прошел медосмотр, его признали здоровым.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«После быстрого осмотра и сдачи анализов президент направился обратно в Вашингтон. Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю», — сказала она.

Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в «плотный 2020 год», когда должны состояться президентские выборы.

Последний раз глава Белого дома проходил медосмотр в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано в «целом хорошим», передает РИА Новости.

Его вес составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.

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