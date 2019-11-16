Меган Маркл подала все необходимые документы на получение британского гражданства два года назад. Но даже ее положение в качестве супруги принца Гарри не ускорило этот процесс.
Об этом сообщила Daily Mail.
Власти Великобритании до сих пор не дали ответ по этому запросу.
Получить гражданство в Англии можно через три года проживания в стране, отметил представитель наследника престола. Герцогиня Сассекская должна соответствовать иммиграционным требованиям несмотря на родство с королевской семьей.
Маркл удивлена, насколько длительным оказался этот процесс с документами, признался ее друг.
В связи с отсутствием британского гражданства герцогиня не сможет поучаствовать в досрочных парламентских выборах 12 декабря. Правда, все члены монаршей семьи традиционно пропускают голосование.