Меган Маркл подала все необходимые документы на получение британского гражданства два года назад. Но даже ее положение в качестве супруги принца Гарри не ускорило этот процесс.

Об этом сообщила Daily Mail.

Власти Великобритании до сих пор не дали ответ по этому запросу.

Получить гражданство в Англии можно через три года проживания в стране, отметил представитель наследника престола. Герцогиня Сассекская должна соответствовать иммиграционным требованиям несмотря на родство с королевской семьей.

Маркл удивлена, насколько длительным оказался этот процесс с документами, признался ее друг.

В связи с отсутствием британского гражданства герцогиня не сможет поучаствовать в досрочных парламентских выборах 12 декабря. Правда, все члены монаршей семьи традиционно пропускают голосование.

Minval.az