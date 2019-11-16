Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики в России Сильви Берманн.

По словам дипломата, Париж и Москва поддерживают контакт относительно данного вопроса.

«Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», — сказала Берманн в ходе своего визита в Ханты-Мансийск.

Она также отметила, что была очень тронута тем, что россияне с состраданием отнеслись к ситуации с собором.

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