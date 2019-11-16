ВВС Израиля совместно с союзниками из НАТО отработали атаки на российскую систему ПВО С-400 «Триумф». Тренировка прошла в рамках военных маневров «Голубой флаг», сообщает портал Breaking Defense.

В учениях были задействованы израильские, американские, немецкие, итальянские и греческие самолеты. В небо поднялись истребители пятого поколения F-35I и F-16I, а также F-16, F-35 и Eurofighter Typhoon.

Авиация совместно отработала воздушный бой и удары по российской системе противовоздушной обороны. Комплекс С-400 имитировал американский Patriot.

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