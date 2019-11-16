Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу обвинил Тегеран в использовании палестинской группировкой «Исламский джихад» для нанесения ударов по Израилю.

«Иран использует <…> палестинский «Исламский джихад», чтобы наносить удары по нашему прекрасному союзнику Израилю. Иран не стремится к миру в регионе. Он не хочет, чтобы палестинский народ процветал. Он хочет больше конфликтов. Пока мы не ответим на угрозы Ирана, круговорот насилия будет продолжаться», — написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

По мнению Помпео, на Иран необходимо продолжать оказывать давление, пока Тегеран «не заключит всеобъемлющее соглашение, включающее в себя [обязательство по] прекращению поддержки террористических группировок». «Страны всего мира больше не могут заявлять о стремлении к миру в регионе, при этом оставляя без внимания угрозы со стороны Ирана», — добавил госсекретарь.

Minval.az