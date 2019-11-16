Полиция задержала по меньшей мере 105 человек на акциях протеста в Париже.

Как передает ТАССУ, об этом говорится в распространенном в субботу сообщении префектуры полиции.

«Сто пять человек задержаны к 16:00», — отметили в префектуре.

По данным источников телеканала BFM, в протестах приняли участие в том числе до 300 радикалов. Также телеканал сообщает, что президент Франции Эмманюэль Макрон следит за ситуацией. «Президент считает, что на площади Италии (где произошли столкновения демонстрантов с полицией — прим.) число хулиганов превышает количество «желтых жилетов», — сообщили источники телеканала.

Столкновения манифестантов и полиции в настоящий момент продолжаются на площади Италии в 13-м округе Парижа. Вандалы, которые присутствуют в рядах «желтых жилетов», бросают в стражей порядка камни, бутылки и другие предметы. Полиция отвечает слезоточивым газом и водометами.

В субботу во Франции проходит 53-й общенациональный день протеста движения «желтых жилетов».

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