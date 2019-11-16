Турецкие власти задержали 25 родственников уничтоженного главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакра Аль-Багдади, сообщает Генпрокуратура Турции, передает РИА Новости.

Операции прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности ИГ.

«Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации», — уточнили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что 21 родственник главаря ИГ, в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.

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