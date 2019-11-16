Сотрудники силовых структур Ирака ликвидировали к северу от Багдада двух местных главарей террористической группировки “Исламское государство”., сообщил новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на иракское МВД.

По информации ведомства, в операции против боевиков участвовали силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при МВД. Разыскиваемые террористы были обнаружены и уничтожены в районе Эр-Рияд провинции Киркук.

Кроме того, в западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей. Атаку во время пятничной молитвы в районе города Хит должен был совершить смертник. Спецслужбам удалось перехватить взрывчатку и гранату, которые террористы намеревались использовать при нападении.

Minval.az