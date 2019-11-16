Германия может пересмотреть дела жертв «торговцев мигрантами», которые получили статус беженца при помощи поддельных документов.

Как сообщает Report, Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) и ранее принимало подобные решения.

Немецкие СМИ подвергли резкой критике руководство BAMF после недавнего задержания членов преступной группировки, причастной к «торговле иммигрантами» в шести немецких провинциях. Выступившие по телевидению эксперты по миграции отметили, что, хотя и материально-техническая база BAMF была усилена, федеральное ведомство все еще не может уточнить информацию о беженцах и мигрантах.

Эксперты говорят, что BAMF должен пересмотреть дела получивших разрешение на проживание мигрантов, воспользовавшихся «услугами» членов преступной группировки, задержанной в связи с «торговлей мигрантами», и предоставить информацию общественности.

В прошлом году Германия пересмотрела дела более чем 100 000 человек, которым было предоставлено убежище. В 2017 году было принято окончательное решение по 2527 пересмотренным делам.

Тогда министерство внутренних дел Германии назвало пересмотр дел нормальным процессом. Поскольку во время проверок выяснилось, что в местных отделениях BAMF были приняты поспешные решения о предоставлении статуса беженца без должной проверки документов.

Minval.az