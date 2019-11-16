В США умер 16-летний Натаниэль Берхоу, который 15 ноября открыл стрельбу и убил двух человек на вечеринке в честь своего дня рождения в городе Санта-Кларита, штате Калифорния, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что подросток после совершенного пытался покончить с собой. Он находился в больнице в тяжелом состоянии.
В субботу, 16 ноября, Берхоу скончался в больнице.
Известно также о гибели 16-летней девушки и 14-летнего юноши.
Следствие предполагало, что подросток действовал на вечеринке по заранее обдуманному плану, однако, по словам шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Виллануева, у Берхоу не удалось найти ни одной записи, где было бы сказано про «убийственную» вечеринку.