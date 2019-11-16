В Мозамбике арестовали мужчину, который выкопал с семейного кладбища тела своих родственников ради покупки мотоцикла, сообщает издание Daily Mail.

Полиция задержала жителя провинции Нампула по подозрению в эксгумации тел его родителей и дяди. Африканец признался, что осквернил могилы родственников после встречи с неким предпринимателем, который обещал ему за их кости более 300 долларов (19,1 тысячи рублей).

«Он сказал мне, чтобы я принес ему кости людей, которые умерли не от болезней. Взамен я бы смог получить мотоцикл», — объяснил мужчина. Когда он пришел на место встречи с бизнесменом, его там не оказалось.

Представитель полиции заявил, что это уже пятый подобный инцидент за 2019 год. Он объяснил, что обычно кости используют в магических ритуалах.

Minval.az