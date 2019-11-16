На одном из заводов Сумгайыта произошло массовое отравление, сообщает министерство здравоохранения Азербайджана.

«В связи с этим 13 человек обратились в одну из частных клиник города. Из них 10 человек отпущены на амбулаторное лечение, 3 человека переведены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра», — сказали в министерстве «Интерфаксу».

Состояние больных оценивается как среднетяжелое. Ожидается, что к концу дня они будут выписаны домой.

При этом министерство не уточняет, на каком заводе произошел инцидент и каким веществом отравились сотрудники.

Minval.az