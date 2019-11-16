В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. С 15 ноября Иран также ввел квоты на розничные продажи топлива. Иранские власти заявили, что принимаемые ими меры направлены на оказание помощи нуждающимся гражданам. В ходе протестов погиб один человек.

По данным агентства IRNA, протесты начались вечером в пятницу как минимум в десяти городах Ирана. Больше всего обострилась обстановка в Сирджане, где жители попытались атаковать нефтебазу, но им помешали полицейские. К ночи протесты утихли, но сегодня с утра, 16 ноября, возобновились. По данным AFP, жертвой протестов стал один человек.

По решению иранских властей цены на бензин на АЗС увеличены на 50%, с 15 тыс. иранских риалов (около 30 американских центов) до 30 тыс. Вдвое (до 15 тыс. иранских риалов) выросла и льготная цена на бензин в рамках квоты на каждого человека. По новым правилам, автовладельцы по этой цене будут получать до 60 л бензина в месяц, владельцы мотоциклов — 25 л. Для работников такси предусмотрена квота в 400 л.

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