В ходе торгов в пятницу, 15 ноября, индекс Dow Jones обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку 28 000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как отмечает телеканал CNBS, это произошло на фоне заявления экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордные показатели американского фондового рынка в Twitter.

«Фондовый рынок вырос. Новый и исторический рекорд. Работа, работа, работа!» − написал он.

Minval.az