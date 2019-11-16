Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными «фактическими обстоятельствами» непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

В пятницу в ходе выступления в Хьюстоне у Помпео спросили, как поддержка администрацией США аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением «российской аннексии» на Украине. Под «аннексией» американские политики традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году по результатам референдума.

«Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение (о признании Голанских высот). Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», — сказал Майк Помпео.

Он добавил, что в мире есть много «спорных мест» и «у каждого есть свои фактические обстоятельства». При этом Помпео не уточнил, какие именно обстоятельства сыграли для Вашингтона решающую роль в случае с Крымом и в случае с Голанскими высотами.

«Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», — пояснил госсекретарь.

По его словам, именно в соответствии с такой логикой США видят разницу между Крымом и Голанскими высотами.

Minval.az