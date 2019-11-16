Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Россию в нежелании поставлять современное оружие.

«Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении народа России. Так почему нам не помочь? — заявил Лукашенко (цитата по БелТА). — Мы умеем им [оружием] пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги». Он заявил это в связи с прибытием на 61-ю авиабазу ВВС и ПВО Беларуси в Барановичи первых двух из 12 заказанных в 2017 г. Минском истребителей Су-30СМ.

Minval.az