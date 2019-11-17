50-летняя Дженнифер Лопес, которая прежде не причисляла себя публично к легиону женщин, пострадавших от сексуальных домогательств, жертв Харви Вайнштейна и ему подобных, решилась, наконец, на откровенное признание. Она рассказала, как в молодости ей пришлось столкнуться с непристойным предложением со стороны одного режиссера, имя которого она назвать не захотела, пишет «7Дней» со ссылкой на Variety.

Как поведала Лопес, которая вскоре станет законной супругой Алекса Родригеса, она была тогда совсем молода. И в начале работы над одним из фильмов режиссер пригласил ее в свой гостиничный номер — для того, чтобы обсудить роль. И когда она пришла, он потребовал, чтобы она сняла блузку и бюстгальтер и осталась топлес. Он заявил тогда, что, якобы, хочет убедиться в том, что у нее именно такая грудь, какая нужна, по его представлению, для одной из интимных сцен в фильме. Дженнифер была потрясена, ведь она прекрасно понимала, к чему все идет. И тут она, удивив саму себя, дерзко ответила: «Вы непременно увидите мою грудь на съемочной площадке!»

При этом, как призналась Лопес, она внутренне сжалась от страха, ведь она думала, что после этого ее уволят. А ведь это был один из первых ее фильмов… Но к ее изумлению, вместо того, чтобы ее выгнать, режиссер, смутившись на минуту, перевел разговор на другую тему. И больше не пытался к ней приставать. Как объяснила Лопес, она рассказала эту историю в назидание всем молодым актрисам, которые попадают в аналогичные ситуации. «Если им не давать отпора, они начинают думать, что могут делать с вами что угодно!» — заверила Дженнифер.

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