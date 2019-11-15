Круизные суда не будут заходить в Венецию до 21 ноября из-за крупнейшего в истории города наводнения, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на Cruise Passenger.

«В Венеции объявлено чрезвычайное положение, серьезное наводнение вызвало хаос. Власти приняли решение закрыть город для круизных лайнеров на шесть дней, до 21 ноября. Вместо Венеции круизные суда направляются в города Равенна и Триест», — говорится в сообщении. Рейсы были запланированы у таких компаний, как Norwegian Cruise Lines, MSC Cruises и Costa Cruises.

Круизный терминал открыт и используется для трансфера пассажиров, которые в этом нуждаются. Также там нашли кров жители города, у которых затопило дома.

Minval.az