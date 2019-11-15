Холли Берри начала судебный процесс против Гарбриэля Обри, своего бывшего любовника и отца ее 11-летней дочери Налы. 50-летняя актриса требует, чтобы Гарбриэлю в судебом порядке запретили видеться с Налой. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на Globe.

У Берри есть немало аргументов в пользу того, чтобы оградить свою дочь от Обри. Так, по свидетельству очевидцев, он не раз позволял себе расистские высказывания в адрес Холли и самой Налы, как «полукровки». Когда девочка находилась на его попечении, он, не спрашивая разрешения ни у Берри, ни у самой девочки отводил ее в парикмахерскую, где той в принудительном порядке выпрямляли ее «отвратительные африканские волосы», как выражался Обри.

К тому же, Нала призналась ей по секрету, что отец несколько раз позволял себе поднимать на нее руку. А то, что Габриэль любитель «помахать кулаками», известно уже давно. Когда Берри рассталась с Обри, она обвинила его в побоях. А в 2012-м, Гарбриэль сцепился с Оливье Мартинесом, с которым Холли встречались в то время. Правда, в драке тогда победил Оливье, который впоследствии стал мужем актрисы и отцом ее сына Масео.

После этого инцидента Обри было приказано судом пройти курсы управления гневом. Однако похоже, Габриэлю это не слишком помогло. И хотя Обри, который первоначально не был вписан в свидетельство о рождении дочери, в 2010-м был в судебном порядке признан ее отцом, Холли считает, что Налу необходимо от него оградить.

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