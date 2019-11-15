Apple удалила из App Store 181 приложение для вейперов, пишет «Медуза» со ссылкой на Axios.
«В последнее время эксперты связывают многие случаи легочных заболеваний со смертельными исходами с электронными сигаретами и вейпами. Мы обновили политику App Store, приложения [связанные с вейпингом] недоступны для загрузки», — говорится в сообщении компании.
Mashable попытался найти в App Store некоторые приложения для вейперов и убедился, что они недоступны.
В App Store никогда не было приложений, через которые можно было бы купить товары для вейпинга. Речь идет о программах, позволяющих управлять вейпом, об играх и приложениях для общения.