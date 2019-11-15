Турецкая полиция конфисковала более 5 тонн марихуаны в рамках спецоперации на юго-востоке страны, сообщает в пятницу турецкое агентство «Анадолу».

Сотрудники полиции в провинции Диярбакыр, расположенной близ границы с Ираком, в ходе операции также изъяли боеприпасы. Кроме того, стражи порядка обнаружили и ликвидировали самодельные взрывные устройства.

С августа турецкие военные проводят антитеррористическую операцию близ границы с Ираком. Она проходит в несколько этапов. Конфискация данной партии марихуаны прошла в рамках шестого этапа этой операции, который начался ранее на этой неделе.

Целью операции, по утверждению Анкары, является нейтрализация террористов, совершающих вылазки в приграничные районы Турции с севера Ирака.

Турецкие власти считают, что запрещенная в стране «Рабочая партия Курдистана» (РПК) с 1980-х годов финансирует свою деятельность, благодаря торговле наркотиками. «Анадолу» отмечает, что по оценкам Интерпола, до 80% нелегальных наркотиков на европейском рынке поставляют организации, контролируемые РПК.

По информации МВД Турции, за последние четыре месяца на севере Ирака нейтрализовано более 400 членов РПК. ВВС Турции периодически наносят удары по позициям курдов в Ираке.

Minval.az