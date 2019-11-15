Встреча президента США Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом закончилась без видимых успехов. Тем не менее оба лидера обязались решить вопрос с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

Как считает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, Турция может пойти на установку этих комплексов в одном районе страны, например вокруг Анкары, что и обеспечит ей безопасность, и станет значительным символическим шагом, передает газета «Коммерсант».

Помимо этого Макиенко не исключает возможность передачи комплексов третьей стороне, например Азербайджану. Подобный прецедент в истории был: в 1996 году Россия заключила договор на поставку Кипру двух дивизионов С-300, но после критики со стороны Турции комплексы были переданы Греции, с которой у островного государства общая оборонная политика, для установки на Крите.

Minval.az