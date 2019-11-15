Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Американском религиозном центре в Мэриленде высказался об армянах.

Он сравнил образ жизни армян в прошлом с кочевым, а Армению назвал молодым государством.

«Армения – вчерашнее государство. Раньше они жили как беженцы и блуждали по разным местам. На территории Турции они тоже часто меняли районы проживания. Тогда было принято решение о принудительном переселении», — заявил Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что сейчас в его стране проживает 100 тысяч армян. По его словам, 60 тысяч из них — это граждане Турции, а остальные являются нелегальными мигрантами.

Minval.az