«Противоречивые заявления новых властей Армении завели переговорный процесс по Карабаху в тупик. Например, «решение должно быть приемлемым и для Азербайджана», или «Карабах – это Армения и точка», или «нужно провести референдум». Баку говорит, что есть документ, а Ереван говорит, что его нет. Сегодня Азербайджан и международное сообщество имеют одну позицию, а Армения – другую, о чем говорил дважды министр иностранных дел России Сергей Лавров».

Об этом заявил бывший министр нацбезопасности Армении Давид Шахназарян.

По его мнению, «это очень серьезная угроза для Армении, и Азербайджан уже получил серьезные аргументы для оправдания будущих военных действий». Он также считает, что нынешние власти привели страну к провалу.

«Все это может привести к тому, что во время какого-нибудь международного мероприятия на столе переговоров может оказаться неприемлемый для нас документ, на который мы можем максимум наложить вето и получить «Лиссабон 2». Не исключено, что такая попытка будет осуществлена в ближайшее время в Братиславе», — отметил он.

Minval.az