Ущерб от наводнения в Венеции вырос до миллиарда евро, заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

«Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба, и мы говорим о то, что произошло позавчера, а не о сегодня», — сказал он во время посещения площади Святого Марка с президентом области Венето Лукой Дзайей и лидером партии «Лига» Маттео Сальвини.

Ранее мэр Венеции написал в Twitter, что был вынужден закрыть площади из-за новой волны «высокой воды», которая в пятницу утром в пиковый момент достигла 153 сантиметров.

Дзайя, в свою очередь, охарактеризовал ситуацию в Венеции как «полное разрушение».

«Внутри базилики Святого Марка вода, должно быть, находится на уровне метра. Вода в домах и магазинах. Разрушение полное, потому что сначала вода поступает и наносит ущерб, а затем, когда она уходит, она оставляет соль, которая разрушает стены, полы, произведения искусства, мозаики и все электрические системы», — отметил Дзайя.

Ранее в пятницу центр мониторинга приливов предупредил, что Венецию ждет новый пик наводнения. По прогнозам метеорологов, уровень воды к 11.20 местного времени, составит 160 сантиметров. В действительности этот показатель составил 153 сантиметра, однако власти предупреждают, что ухудшение погодных условий продолжится в ближайшие часы.

#Venezia è un orgoglio di tutta l’Italia, #Venezia è un patrimonio di tutti, unico al mondo.

Grazie al Tuo aiuto tornerà a splendere.

c/c intestato a: Comune di Venezia-Emergenza acqua alta

Causale: contributo emergenza acqua

IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767

BIC: BCITITMM pic.twitter.com/0Rfsj4RjXL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 15 ноября 2019 г.

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