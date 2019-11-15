Самым юным обладателем диплома о высшем образовании в мире вскоре станет 9-летний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов, который через несколько месяцев окончит Технический университет Эйндховена. Он учится на факультете электротехники, сообщают ИноСМИ.

Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за 1,5 года и летом прошлого года, когда ему было восемь лет, получил аттестат о среднем образовании. После летних каникул он начал учебу в университете, программу которого он также освоил намного быстрее всех своих однокурсников.

IQ ребенка равен 145, он обладает фотографической памятью. По словам Лорана, его любимый предмет — математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру. Но с точными науками мальчик не планирует связывать свою будущую профессию — он хочет стать кардиохирургом. Еще учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама. По словам Лорана Симонса, он мечтает найти средства для продления жизни людей.

Мама Лорана Симонса родом из Нидерландов, отец — бельгиец. Родители вундеркинда поддерживают любые начинания сына. «Если он решит завтра стать плотником, для нас это не будет проблемой. Если это его сделает счастливым», — говорил год назад отец Лорена, когда тот поступил в университет.

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